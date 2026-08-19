Şanlıurfa'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 10 Gözaltı
Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin çalışması kapsamında belirlenen adreslere yapılan baskınlarda yakalanan zanlıların işlemleri sürüyor.
Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 10 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA