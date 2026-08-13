Karaköprü'de aranan hükümlü yakalandı
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Nitelikli Suçlardan Aranan Şahısların Yakalanmasına Yönelik Yapılan Çalışmalar" kapsamında yürütülen çalışmada, "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B., Karaköprü ilçesinde yakalandı.
Jandarma ekiplerince yakalanan H.B., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı