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Karaköprü'de aranan hükümlü yakalandı

Karaköprü'de aranan hükümlü yakalandı
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Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Nitelikli Suçlardan Aranan Şahısların Yakalanmasına Yönelik Yapılan Çalışmalar" kapsamında yürütülen çalışmada, "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B., Karaköprü ilçesinde yakalandı.

Jandarma ekiplerince yakalanan H.B., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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