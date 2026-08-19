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Vekilden Şanlıurfa'ya Nefret Söylemine Tepki

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AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, sosyal medyada Şanlıurfa ve aile yapısını aşağılayan paylaşımlara tepki göstererek, ilgili makamların inceleme başlatmasını istedi ve konunun takipçisi olacağını bildirdi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, sosyal medyadan Şanlıurfa'daki toplum ve aile yapısını hedef alarak yapılan paylaşımlara tepki gösterdi.

Yazmacı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, sosyal medyada paylaşılan videodaki kişinin Şanlıurfa'yı, fedakar annelerini ve insanlarıni hedef alan nefret dolu, aşağılayıcı ifadeler kullandığını belirtti.

Şanlıurfa'nın her türlü meselesinin, eksiklerinin konuşulabileceğini ve sorunların eleştirilebileceğni ifade eden Yazmacı, şunları kaydetti:

"Yapıcı eleştiri, daha iyisini ortaya koymanın bir yoludur. Ancak eleştiri başka, bir şehrin insanlarını, annelerini, babalarını ve ailelerini topluca küçümsemek, rencide etmek ve aşağılamak bambaşka bir şey. Şanlıurfa köklü tarihi, güçlü aile bağları, fedakar anneleri, cefakar babaları ve güzel insanlarıyla kadim bir şehirdir. Kimse kendi kişisel düşünceleri, önyargıları veya kendi yaşanmışlıkları üzerinden topluca bu kadim şehri ve insanlarını aşağılayamaz."

Yazmacı, söz konusu ifadelerin ilgili makamlarca hassasiyetle değerlendirilmesi ve gereken incelemenin yapılmasını isteyerek, konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

Kaynak: AA
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