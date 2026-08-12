Görüntü Adana'dan değil! Termometreler çıldırdı
Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Şanlıurfa'da hava sıcaklığı 47 dereceye ulaşarak günlük yaşamı adeta felç etti. Bunaltıcı sıcaktan kaçmaya çalışan vatandaşlar parklara ve Balıklıgöl'e akın ederken, kentin işlek cadde ve sokaklarında sessizlik hakim oldu.
- Şanlıurfa'da termometreler 47 dereceyi göstererek rekor seviyeye ulaştı.
- Kavurucu sıcaklar nedeniyle vatandaşlar serinlemek için Balıklıgöl Yerleşkesi, ağaçlık alanlar ve parklara akın etti.
- Tarihi çarşılar bölgesinde esnaf, yerli ve yabancı turistlerin rahat gezmesi için vantilatör sistemleri kurdu.
Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, Şanlıurfa'da rekor seviyelere ulaştı. Gün içinde termometrelerin 47 dereceyi gösterdiği kentte, artan sıcaklıklar günlük yaşamı oldukça zorlaştırdı. Kavurucu sıcakların etkisi altındaki vatandaşlar, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamayı tercih ederken, sokağa çıkanlar ise güneşin yakıcı etkisinden korunmak için şemsiye ve şapkalarına sarıldı.
BALIKLIGÖL VE PARKLARA AKIN ETTİLER
Sıcak havanın bunaltıcı etkisinden kurtulmak isteyen Urfalıların sığındığı ilk adresler kentin yeşil alanları oldu. Başta kentin simgesi konumundaki tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi olmak üzere, ağaçlık alanlar ve parklar serinlemek isteyen vatandaşlarla doldu.
TARİHİ ÇARŞILARDA 'VANTİLATÖR' ÖNLEMİ
Aşırı sıcaklar, kentin kalbi konumundaki tarihi çarşılar bölgesinde de esnafı farklı çözümler bulmaya itti. Bölgede alışveriş yapan yerli ve yabancı turistlerin sıcak havadan daha az etkilenmesi ve rahatça gezebilmesi amacıyla çarşı boyunca kurulan vantilatör sistemleri çalıştırılarak suni bir serinlik ortamı yaratılmaya çalışıldı.
SOKAKLAR VE CADDELER BOŞ KALDI
47 dereceyi bulan çöl sıcakları, kentin trafik ve yaya akışını da doğrudan vurdu. Tehlikeli boyuta ulaşan yüksek sıcaklık nedeniyle, Şanlıurfa'nın normalde günün her saati kalabalık olan birçok noktasında araç ve yaya yoğunluğunun gözle görülür oranda azaldığı ve sokakların adeta boşaldığı gözlemlendi.