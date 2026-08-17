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Şanlıurfa’da akrabalar arasında kavga: 5 yaralı

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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen akrabalar arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen akrabalar arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, Siverek ilçesine bağlı Örgülü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan akraba aileler arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada R.T., Z.T., A.T., Ç.T. ve K.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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