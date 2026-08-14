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Şanlıurfa'da Otomobil Fıstık Ağacında Asılı Kaldı: 2 Yaralı

Şanlıurfa'da Otomobil Fıstık Ağacında Asılı Kaldı: 2 Yaralı
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Şanlıurfa’da 2 kişinin yaralandığı trafik kazasında otomobil fıstık ağacında asılı kaldı.

Şanlıurfa'da 2 kişinin yaralandığı trafik kazasında otomobil fıstık ağacında asılı kaldı.

Kaza, Halfeti ilçesine bağlı Yukarı Göklü Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak fıstık ağaçlarının olduğu tarlada bir ağaçta asılı kaldı. Araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar sağlık ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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