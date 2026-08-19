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Şanlıurfa'da Kale Direği Faciası: 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki bir lisenin kapalı spor salonunda, beden eğitimi öğretmeni olan babasının yanında bulunan 8 yaşındaki Mert Ali Yavuz, devrilen kale direğinin altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'daki bir okulun kapalı spor salonunda devrilen kale direğinin altında kalan 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki bir lisenin spor salonunda meydana geldi. Okulda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan İbrahim Yavuz, yaz kursunda okulda kursiyerlere eğitim veriyordu. Dün 8 yaşındaki oğlu Mert Ali Yavuz'u da yanına alan İbrahim Yavuz, kapalı spor salonuna gitti. Baba kursiyerlere eğitim verdiği esnada 8 yaşındaki çocuk da salonda oyun oynadı. İddiaya göre bir süre sonra salondaki kale direklerinden biri çocuğun üzerine devrildi. Direğin altında kalan çocuk ağır yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekipleri, çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan çocuğun cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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