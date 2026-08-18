Haberler

Birecik'te korkunç kaza: 3 kuzen hayatını kaybetti

Birecik'te korkunç kaza: 3 kuzen hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birecik’ten kiraladıkları araçla Şanlıurfa merkeze gezmeye giden 3 kuzen trafik kazasında hayatını kaybederken, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Birecik'ten kiraladıkları araçla Şanlıurfa merkeze gezmeye giden 3 kuzen trafik kazasında hayatını kaybederken, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik ilçesi ile Suruç ilçesi arasında meydana geldi. Hüseyin Korkmaz, Mehmet Korkmaz, Yasin Korkmaz ve M.K. isimli 4 kuzen, Birecik'ten kiraladıkları 27 AVK 81 plakalı otomobil ile Şanlıurfa'ya gezmeye gitmek için yola çıktı. Şahısların içerisinde olduğu otomobil, Arat Dağı bölgesinde Salih A.'nın kullandığı 27 BDN 030 plakalı Nissan marka araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Hüseyin Korkmaz, Mehmet Korkmaz ve Yasin Korkmaz isimli kuzenleri hayatını kaybederken M.K. ile diğer aracın sürücüsü Salih A. ise ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi ise yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
3 aydır tutuklu bulunan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tahliye edildi

3 aydır tutukluydu! Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yeni karar
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Yeni Partili milletvekiline bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülkeyi karıştıran görüntü! Halka açık alanda yasak aşk skandalı

Ülkeyi karıştıran görüntü! Halka açık alanda yasak aşk skandalı
Önce Galatasaray formasını imzaladı, ardından transferini açıkladı! Cimbom'a geliyor

Önce Galatasaray formasını imzaladı, ardından transferini açıkladı
Görüntü başkent Ankara'dan! Rezilliği görenler telefona sarıldı

Başkent Ankara'daki bu Rezilliği görenler telefona sarıldı
Ukrayna yüzlerce İHA ile Moskova'yı vurdu! Panik ve korku dolu anlar kamerada

Başkenti yüzlerce İHA ile vurdular! Halk dehşeti yaşadı
Fenerbahçe'nin efsanesi Kalinic, basketbolu bıraktı

Fenerbahçeli efsane veda etti: Aktif kariyerimi sonlandırıyorum
Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç’e bıçaklı saldırıya siyasetten peş peşe tepki: Şiddeti kabul etmiyoruz

Yeni Parti'li vekile saldırıya siyasetten tepki yağdı

Türk beyaz eşya devinde kriz! Satışlar çakıldı, binlerce çalışan gönderildi

Türk devinde kriz! Satışlar çakıldı, binlerce çalışan gönderildi