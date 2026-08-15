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Şanlıurfa'da Bıçaklı Saldırgan Polis Kovalamasıyla Yakalandı

Şanlıurfa'da Bıçaklı Saldırgan Polis Kovalamasıyla Yakalandı
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Şanlıurfa’da elindeki mutfak bıçağıyla polis aracının camını kırıp ekiplere saldıran şüpheli, yaklaşık 2 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı.

Şanlıurfa'da elindeki mutfak bıçağıyla polis aracının camını kırıp ekiplere saldıran şüpheli, yaklaşık 2 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı.

Olay, Haliliye ilçesine bağlı Yusufpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, elindeki mutfak bıçağıyla polis aracının camını kırdı. Ardından polis ekiplerine de saldıran şüpheli, olay yerinden kaçmaya başladı. Polis ekipleri, biber gazı kullanarak şüpheliyi durdurmaya çalıştı. Yaklaşık 2 kilometre boyunca devam eden kovalamacanın ardından şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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