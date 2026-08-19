Şanlıurfa'da 3 kilo metamfetamin ele geçirildi

Şanlıurfa'da emniyet ekiplerinin yaptığı çalışmada 3 kilo 103 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karaköprü ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen bir şüphelinin evinde arama yaptı. Yapılan aramada şahsın evinde ve üzerinde 3 kilo 103 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı