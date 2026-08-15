Haberler

Siverek'te Akraba Kavgası: 3 Yaralı, 1 Gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı.

Esmerçayır Mahallesi'nde akraba aileler arasında yaşanan tartışma taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan T.S. (26), V.S. (27) ve A.S. (51) ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kavgaya karıştığı belirlenen F.S'yi (18) gözaltına aldı.

Kaynak: AA
İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor

İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Göktaş müjdeyi duyurdu: Evde bakım yardımına zam

Hak sahiplerine müjde: Zamlı ödemeler başladı
Hurdaya dönen araçta anne ve 7 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

Hurdaya dönen araç anne ve minik yavrusuna mezar oldu
Uzman Onbaşından acı haber! Daha çok gençti

Uzman Onbaşından kahreden haber! Daha çok gençti
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor
Dervişoğlu ile Bakırhan’ın samimi anlarını Türkeş'in kızına sorduk

Bu görüntüyü Türkeş'in kızına sorduk
Filenin Sultanları gala gecesinde! Zehra Güneş göz kamaştırdı

Geceye yine o damga vurdu!
Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler

Süleymancıların karargahına baskından çok özel görüntüler