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Şanlıurfa'da 2 Firari Hükümlü Yakalandı

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Şanlıurfa'da emniyet ve jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, uyuşturucu ticareti ve dolandırıcılık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Şanlıurfa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 26 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ise Harran ilçesinde düzenlenen operasyonda, dolandırıcılık suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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