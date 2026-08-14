Şanlıurfa'da 2 Firari Hükümlü Yakalandı

Şanlıurfa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 26 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ise Harran ilçesinde düzenlenen operasyonda, dolandırıcılık suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA