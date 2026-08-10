Şanlıurfa’da sokak ortasında tehlikeli kardeş kavgası: Hareket halindeki aracın üzerine çıktı

Şanlıurfa'da iki kardeş arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma, trafikte adeta can pazarına dönüştü.

HIRSINI ALAMAYIP HAREKET HALİNDEKİ ARACA ASILDI

Sokak ortasındaki itiş kalkışın ardından kardeşlerden biri hafif ticari aracına binerek bölgeden uzaklaşmak istedi. Öfkesine hakim olamayan diğer kardeş ise uzaklaşmaya çalışan araca önce tekme ve yumruklar savurdu. Aracın hızlanmasıyla birlikte bir anda tavanına ve kapısına asılan şahıs, hareket halindeki araçla metrelerce sürüklendi.

PARK HALİNDEKİ KAMYONA ÇARPARAK DURABİLDİ

Çevredeki vatandaşların şaşkın gözlerle izlediği olayda, sürücü koltuğundaki kardeş aracı durdurmak yerine hızlanmaya devam etti. Araç, yol kenarında duran başka bir araca çarparak durabildi. Çarpışmanın etkisiyle araç üstündeki şahıs ölümden dönerken, o tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.