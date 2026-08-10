Haberler

Şanlıurfa’da sokak ortasında tehlikeli kardeş kavgası: Hareket halindeki aracın üzerine çıktı

Şanlıurfa’da sokak ortasında tehlikeli kardeş kavgası: Hareket halindeki aracın üzerine çıktı Haber Videosunu İzle
Şanlıurfa’da sokak ortasında tehlikeli kardeş kavgası: Hareket halindeki aracın üzerine çıktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa’da iki kardeş arasında başlayan sözlü tartışma, trafikte ucuz atlatılan bir faciaya dönüştü. Aralarındaki gerginliğin ardından kardeşlerden birinin hafif ticari araca binip gitmek istemesi üzerine diğer kardeş öfkesine yenik düştü. Aracın üzerine atlayarak kapı ve tavan kısmına tutunan şahıs, kardeşinin gaza basmasıyla hareket halindeki araçla birlikte yolda sürüklendi.

Şanlıurfa'da iki kardeş arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma, trafikte adeta can pazarına dönüştü.

HIRSINI ALAMAYIP HAREKET HALİNDEKİ ARACA ASILDI 

Sokak ortasındaki itiş kalkışın ardından kardeşlerden biri hafif ticari aracına binerek bölgeden uzaklaşmak istedi. Öfkesine hakim olamayan diğer kardeş ise uzaklaşmaya çalışan araca önce tekme ve yumruklar savurdu. Aracın hızlanmasıyla birlikte bir anda tavanına ve kapısına asılan şahıs, hareket halindeki araçla metrelerce sürüklendi.

PARK HALİNDEKİ KAMYONA ÇARPARAK DURABİLDİ 

Çevredeki vatandaşların şaşkın gözlerle izlediği olayda, sürücü koltuğundaki kardeş aracı durdurmak yerine hızlanmaya devam etti. Araç, yol kenarında duran başka bir araca çarparak durabildi. Çarpışmanın etkisiyle araç üstündeki şahıs ölümden dönerken, o tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Terörsüz Türkiye yasası, TBMM Genel Kurulu’nda 467 'evet' oyuyla kabul edildi

Türkiye'nin beklediği çerçeve yasa Meclis'te rekor oyla kabul edildi
İşte TBMM'de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasanın maddeleri

İşte TBMM'de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasanın maddeleri

'Terörsüz Türkiye' yasasında oy dağılımı belli oldu: En büyük çatlak Yeni Parti'de

Terörsüz Türkiye yasasında partilere göre oylama sonucu belli oldu!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç muhalefet lideri Meclis'te buluştu: İttifakın ilk fotoğrafı mı?

İttifakın ilk fotoğrafı mı? Üç lider Meclis koridorlarında
Öcalan'ın ailesiyle çektirdiği fotoğraf paylaşıldı

Bu fotoğraf ilk kez paylaşıldı
Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da! Bir partiden 'şartlı destek' var

Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da! Bir partiden "şartlı destek"
Genel Kurul'da dikkat çeken anlar: İYİ Partili Türkoğlu kürsüden güçlükle indirildi

Genel Kurul'da dikkat çeken anlar! Kürsüden güçlükle indirildi
Vatandaşları bezdiren kötü kokunun kaynağı İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın fabrikası çıktı

Halkı canından bezdiren kokunun kaynağı İYİ Partili vekil çıktı
'Yeter” dedi, kimse dinlemedi! Bahşiş vermek için birbirleriyle yarıştılar

"Yeter” dedi, kimse dinlemedi! Bahşiş vermek için birbirleriyle yarıştılar
Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu

Etimesgut'ta çekişmeli seçim! Başkanvekili 4. turda belli oldu