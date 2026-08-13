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Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

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Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Merkez Eyyübiye ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Bulvarı'nda seyir halindeki 06 JV 970 plakalı otomobile kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda araçta bulunan M.G. olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yaralı, ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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