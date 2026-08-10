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Siverek’te yanan otomobilde dehşet: 4 çocuk annesi yaşamını yitirdi

Siverek’te yanan otomobilde dehşet: 4 çocuk annesi yaşamını yitirdi
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kayıp olarak aranan 4 çocuk annesi S.K.'nin (32) yanan bir otomobilde cansız bedeni bulundu. Aynı araçta ağır yaralı olarak kurtarılan Ş.U. (35) yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken, jandarma ekipleri olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

  • Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 8 Ağustos'ta yanan bir otomobilde 4 çocuk annesi S.K.'nin (32) cansız bedenine ulaşıldı.
  • Olayda ağır yaralanan Ş.U. (35) yoğun bakıma alındı, soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.
  • S.K., çocuklarını kayınvalidesine bırakarak evden ayrıldıktan sonra kaybolmuş, cesedi Karacadağ bölgesindeki Karpuzcu Mahallesi yakınlarında yanmış otomobilde bulundu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 8 Ağustos'ta meydana gelen olayda, alevlere teslim olan bir otomobilde 4 çocuk annesi S.K.'nin (32) cansız bedenine ulaşıldı. Olayda ağır yaralanan Ş.U. (35) hastanede yoğun bakıma alınırken, yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

KAYIP İHBARININ ARDINDAN ACI HABER GELDİ 

Edinilen bilgilere göre S.K., bir yakınıyla vedalaşmak ve kahve içmek amacıyla çocuklarını kayınvalidesine bırakarak evden ayrıldı. Kendisinden uzun süre haber alamayan yakınlarının jandarma ve polise başvurması üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.

Aramalar sürerken, Karacadağ bölgesindeki Karpuzcu Mahallesi yakınlarında kırsal alanda bir otomobilin yandığı ihbarı alındı. Olay yerine hızla sevk edilen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri, araçta tamamen yanmış bir cesetle karşılaştı. Yapılan incelemelerde cesedin kayıp olarak aranan S.K.'ye ait olduğu tespit edildi.

AĞIR YARALI ŞÜPHELİ YOĞUN BAKIMDA 

Olay yerinde yaralı olarak bulunan ve ilk müdahalesi Siverek Devlet Hastanesi'nde yapılan Ş.U., durumunun kritik olması sebebiyle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı.

Jandarma ekipleri olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 kişiyi gözaltına alırken, cinayet ve kundaklama şüphesi üzerine başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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