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Şanlıurfa'da trafikte vahşet: 3 kişi sürücüyü darbetti

Şanlıurfa'da trafikte vahşet: 3 kişi sürücüyü darbetti
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ŞANLIURFA’da otomobiliyle seyir halindeyken önü kesilerek 3 kişi tarafından darbedilen Abdullah Karakaş, yaralandı.

ŞANLIURFA'da otomobiliyle seyir halindeyken önü kesilerek 3 kişi tarafından darbedilen Abdullah Karakaş, yaralandı. Burnu kırılan Karakaş'ın, başına da 8 dikiş atıldığı öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Hayati Harrani Mahallesi Süleyman Şah Caddesi'nde meydana geldi. Otomobiliyle seyir halinde olan Abdullah Karakaş'ın önü, iddiaya göre arkasından gelen otomobildeki kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından kesildi. Otomobilden inen 3 kişi, trafikte yavaş ilerlediğini öne sürdükleri Karakaş'ı darbetti. Olayda yaralanan ve hastaneye giden Karakaş'ın burnunun kırıldığı belirlenirken, başına da 8 dikiş atıldığı öğrenildi.

'ÖNÜMÜ KESTİLER, 3 KİŞİ ARAÇTAN İNİP BENİ DARBETTİ'

Olayın ardından polise giderek şüpheliler hakkında şikayette bulunduğunu söyleyen Karakaş, "Park kenarındaki yolda çocuklar var diye 50-60 kilometre hızla ilerliyordum. Çocuklar zaman zaman yola koşuyor, ben de ona göre yavaş gidiyordum. Arkamdan dikiz aynasına baktım, arkadan gelen de yoktu. Bir anda ara sokaktan bir otomobil çıktı ve arkama yanaştı. Selektör yaptığı sırada kendimi sağa vermeye çalıştım. Bir anda sağıma geldi ve önümü kestiler. Ani fren yaptım. Daha sonra yanıma gelip hakaretler savurdular. Tam kapıyı kilitleyecekken 3 kişi araçtan inip beni darbetti. Ellerinden kaçıp bir markete sığındım ve o şekilde kurtuldum" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirdi.

FOTOĞRFALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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