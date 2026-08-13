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Siverek'te takla atan otomobilde 4 yaralı

Siverek'te takla atan otomobilde 4 yaralı
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir otomobilin takla attığı kazada 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir otomobilin takla attığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 92. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır yönünden Siverek istikametine giden 55 HC 255 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Şarampole giren otomobilin takla attığı kazada araçta bulunan G.T. (46), S.Ö. (41), A.Y. (40) ve M.K. (30) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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