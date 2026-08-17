Haberler

Siverek'te Ev Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Siverek'te Ev Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Evde hasar oluştu; ev sahiplerinin mevsimlik işçi olarak şehir dışında olduğu belirtildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Camikebir Mahallesi'nde bir evden yükselen dumanı fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Ev sahiplerinin mevsimlik işçi olarak çalışmak üzere şehir dışında bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
Dev banka, altın yatırımcısının beklediği haberi verdi

Dev banka, altın yatırımcısının beklediği haberi verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Küçük çocuğa formasını çıkarttıran Şenel Akdemir sessizliğini bozdu

Ülke gündemine oturan isimden videolu mesaj: O baba...
İBB davasında yeni gelişme: İmamoğlu savunma yapacak

İBB davasında yeni gelişme! Talep İmamoğlu'ndan geldi
Erotik sahneleri olay olmuştu! Kızılcık Şerbeti'nde rol alacak

Erotik sahneleri olay olmuştu! Kızılcık Şerbeti'nde rol alacak
Suudi Arabistan'da diplomasi tarihinde bir ilk: Kadın başkonsolos göreve başladı

Ülke tarihinde bir ilk: Yemin ederek göreve başladı

Yenilgi göz göre göre gelmiş! Fenerbahçe'de mağlubiyetin 5 nedeni

Mağlubiyet göz göre göre gelmiş!
Devrim Muhafızları Sözcüsü'nden Trump'a 'gizli görüşme' yalanlaması

Trump 'Gizli görüşüyoruz' dedi, Muhibbi topa tuttu
Kıvanç Tatlıtuğ ve Toprak Razgatlıoğlu'ndan şaşırtan buluşma! Atış yaptılar

Kıvanç Tatlıtuğ poligonda atış yaptı! Yeni proje iddiaları güçlendi