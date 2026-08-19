Haberler

Siverek'te otomobile silahlı saldırıda 4 tutuklama

Siverek'te otomobile silahlı saldırıda 4 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeki bir otomobile av tüfeğiyle ateş edilmesi olayına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Saldırıda baba ve kızı yaralanmıştı; sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavisi devam eden diğer şüphelinin gözaltı işlemleri sürüyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeki otomobile av tüfeğiyle ateş edilmesine ilişkin gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Yücelen Mahallesi'nde Mehmet Ali Sevincek'in kullandığı otomobile av tüfeğiyle ateş edilmesinin ardından yürütülen soruşturma kapsamında aynı aileden 5 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Sağlık sorunları nedeniyle Siverek Devlet Hastanesinde tedavisi devam eden diğer kişinin ise gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 gün önce yol verme nedeniyle çıkan tartışmanın ardından seyir halindeki otomobile av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu 40 yaşındaki baba Mehmet Ali ile 11 yaşındaki kızı İrem Su Sevincek yaralanmıştı.

Kaynak: AA
İBB davasında tansiyon yükseldi! İmamoğlu soru sorunca hakimden sert müdahale: Böyle soru sorulmaz

İmamoğlu'nun itirafçı tanıklara soruları hakimi çileden çıkardı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB davasında İmamoğlu ile 'rüşvet istediği' iddia edilen sanıklar arasında büyük yüzleşme: Alçak adam...

İmamoğlu, 'rüşvet istediği' iddia edilen sanıklar ile yüzleşti
Bundan sonra ne olacak? İslam Memiş, yeniden şahlanan altının yol haritasını çizdi

İslam Memiş, yeniden şahlanan altının yol haritasını çizdi
Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi

Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi
DEM Parti'den Diyarbakır’da 4 eş başkan hakkında geçici uzaklaştırma kararı

DEM Parti düğmeye bastı! Diyarbakır’da 4 eş başkana uzaklaştırma
Bir il bu olayı konuşuyor! 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma

14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma
Richarlison Süper Lig devini bekliyor! Şampiyonlar Ligi faktörü devrede

Bu sene kıyamet kopacak! O da Süper Lig devine geliyor
Şanlıurfa'yı ayağa kaldıran sözler! O kadın hakkında soruşturma başlatıldı

Şanlıurfa'yı ayağa kaldıran sözler! Soruşturma başlatıldı