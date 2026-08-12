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Şanlıurfa'da Aileler Arası Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 3 Gözaltı

Şanlıurfa'da Aileler Arası Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 3 Gözaltı
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Şanlıurfa'nın Batıkent Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ŞANLIURFA'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olayla ilişkin 3 şüpheli gözaltına alınırken kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 3 kişi, evden tabanca ve uzun namlulu tüfeklerle çıkarak ateş açtı. Peş peşe silahların ateşlendiği kavgada M.B., A.B. ve M.B. çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, A.O.A., S.A. ve M.V.A.'yi gözaltına aldı.

Kavga anları, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde evden çıkan 3 kişi silahla dünürlerinin bulunduğu bölgeye ateş açmaları görüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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