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Ceylanpınar'da Elektrik Akımı Faciası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ceylanpınar'da Elektrik Akımı Faciası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, arazisindeki kuyudan su çekmek için elektrikli motoru çalıştıran 33 yaşındaki Mehmet Emin Sakınlı, akıma kapılarak hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Sakınlı'nın öldüğünü belirledi. Cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde kuyudan su çekmek için elektrikli motoru çalıştıran Mehmet Emin Sakınlı (33), akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Sufra Mahallesi'nde meydana geldi. Arazisindeki kuyudan su çekmek isteyen Mehmet Emin Sakınlı, elektrikli motoru çalıştırdı. Bu sırada Sakınlı, akıma kapıldı. Mahallelilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Sakınlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Sakınlı'nın cansız bedeni, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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