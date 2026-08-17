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Akçakale'de Hırsızlık Hükümlüsü Yakalandı

Akçakale'de Hırsızlık Hükümlüsü Yakalandı
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, hakkında 6 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık hükümlüsü Ü.Y.B., jandarma ekiplerince yakalandı. Adli makamlara sevk edilen hükümlü, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, "Hırsızlık" suçundan hakkında 6 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda, hakkında 6 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.Y.B.'nin Akçakale ilçesinde olduğu belirlendi.

Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Ü.Y.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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