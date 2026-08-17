Akçakale'de Hırsızlık Hükümlüsü Yakalandı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, hakkında 6 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık hükümlüsü Ü.Y.B., jandarma ekiplerince yakalandı. Adli makamlara sevk edilen hükümlü, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, "Hırsızlık" suçundan hakkında 6 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda, hakkında 6 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.Y.B.'nin Akçakale ilçesinde olduğu belirlendi.
Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Ü.Y.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.