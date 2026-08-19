Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 10 şüpheli adliyede

ŞANLIURFA'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı organizasyonlarında yer aldığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı