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Şanlıurfa'da 1 Kilo 103 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi: Zanlı Tutuklandı

Şanlıurfa'da 1 Kilo 103 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi: Zanlı Tutuklandı
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda 1 kilo 103 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 1 kilo 103 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda 3 parça halinde 1 kilo 103 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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