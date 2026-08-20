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Memleketinde İbrahim Tatlıses'e büyük şok! 2 yılda sadece 250 kişi ziyaret etti

Memleketinde İbrahim Tatlıses'e büyük şok! 2 yılda sadece 250 kişi ziyaret etti Haber Videosunu İzle
Memleketinde İbrahim Tatlıses'e büyük şok! 2 yılda sadece 250 kişi ziyaret etti
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Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi tarafından restore edilerek müze eve dönüştürülen İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağara, açılışının üzerinden geçen 2 yılda beklentilerin çok gerisinde kaldı. Günde ortalama bir kişinin bile gezmediği ve toplam ziyaretçi sayısı 250'de kalan müzenin ilgi görmemesi, konum ve tanıtım eksikliği tartışmalarını beraberinde getirdi.

  • İbrahim Tatlıses'in çocukluğunun geçtiği mağara, Haliliye Belediyesi tarafından müze ev olarak düzenlenip ziyarete açıldı ve açılıştan sonraki 2 yılda yalnızca 250 kişi tarafından ziyaret edildi.
  • Yerel kaynaklar, ziyaretçi sayısının düşüklüğünde konum ve tanıtım yetersizliğinin etkili olduğunu savunuyor.

Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel mirasını öne çıkarmak amacıyla Haliliye Belediyesi tarafından yürütülen restorasyon projesi kapsamında, ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in çocukluk yıllarının geçtiği mağara aslına uygun olarak düzenlenip müze ev statüsüyle ziyarete açılmıştı. Ancak büyük umutlarla hayata geçirilen proje, açılışının üzerinden geçen 2 yıllık sürede beklentilerin çok gerisinde kaldı.

"ORADA DOĞDUĞUM İÇİN İFTİHAR EDİYORUM" DEMİŞTİ

Müze haline getirilen yapı, İbrahim Tatlıses'in geçmişte yaptığı açıklamalarla hafızalarda yer edinmişti. Doğduğu mekanın kendisi için taşıdığı anlamı her fırsatta dile getiren ünlü sanatçı, "Orada doğduğum için iftihar ediyorum" sözleriyle mağarayla gurur duyduğunu belirtmişti. Tatlıses’in geniş hayran kitlesine ve kentin her yıl ağırladığı binlerce turiste rağmen müzenin adeta sinek avlaması sosyal medyada da tartışma konusu oldu.

TANITIM VE KONUM EKSİKLİĞİ Mİ?

Haliliye Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarında mağaranın doğal yapısı titizlikle muhafaza edilmiş, iç mekana sanatçının yaşamından kesitleri yansıtan unsurlar eklenmişti.

Yerel kaynaklar, ziyaretçi sayısının günde ortalama 1 kişinin bile altına düşmesinde konum ve tanıtım yetersizliğinin etkili olduğunu savunuyor. Bölge turizmine canlılık getirmesi amacıyla açılan müzenin önümüzdeki dönemde nasıl değerlendirileceği ve ziyaretçi trafiğini artırmak adına yeni bir adım atılıp atılmayacağı ise merak konusu.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıTuncay Yavuz:

Sanırsınız ki Hira mağarası:)

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Haber YorumlarıJon snow snow:

Mağara adamı :)))

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Haber Yorumlarıjbsxdyxxxc:

Bu adamın bir sürü sevmeyeni var Urfalı zaten biliyor gitmez Dışardan gelenler de turist ne bilsin Tatlıses kimdir yerli turist sayısı da az durum normal yani

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Haber YorumlarıMakarakukara Kakarakikiri:

Türbe yapın daha çok gelen olur

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Haber YorumlarıKadir Kumak:

Keşke o mağaradan hiç çıkmasaydın.

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