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Şanlıurfa'da 20 kilo 600 gram esrar ele geçirildi: 1 tutuklama

Şanlıurfa'da 20 kilo 600 gram esrar ele geçirildi: 1 tutuklama
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Şanlıurfa'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada 20 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa'da bir araçta 20 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bir araçta arama yaptı. Aramada, aracın arka koltuğunda poşet içerisinde 20 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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