Şanlıurfa’da kaçakçılık operasyonunda 16 kişiye işlem yapıldı
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 16 şahıs hakkında işlem yapıldı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 16 şahıs hakkında işlem yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçakçılık operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonlarda 5 bin 70 paket gümrük kaçağı sigara, 27 kilogram gümrük kaçağı çay ile 40 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 16 şahıs hakkında işlem yapıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı