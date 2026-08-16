Viranşehir'de Park Halindeki Araç Alev Aldı: Petrol İstasyonu Çalışanları Faciayı Önledi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde park halindeki bir araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda alev aldı. Alevleri fark eden petrol istasyonu çalışanlarının zamanında müdahalesi, muhtemel bir faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı Emiroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarında park halinde bulunan bir araç, bilinmeyen bir nedenle aniden alev almaya başladı. Araçtan yükselen alevleri gören petrol istasyonu çalışanları, büyük bir tehlikeyi göze alarak yangın tüplerini alıp araca müdahale etti. Çalışanların hızlı ve yerinde müdahalesiyle yangın, araç tamamen alevlere teslim olmadan kontrol altına alındı.

Yangının petrol istasyonuna ve çevredeki araçlara sıçramadan söndürülmesi muhtemel bir facianın önüne geçerken, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı