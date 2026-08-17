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Şanlıurfa'da Bodrum Katında Yangın: 2 Kedi Kurtarıldı

Şanlıurfa'da Bodrum Katında Yangın: 2 Kedi Kurtarıldı
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında mahsur kalan 2 yavru kedi de ekipler tarafından kurtarılarak vatandaşların teşekkürünü aldı.

Şanlıurfa'da bir binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangında içeride mahsur kalan 2 yavru kedi de ekipler tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Haliliye ilçesi Paşabağı Mahallesi'nde bir binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında mahsur kalan 2 yavru kedi de ekipler tarafından kurtarıldı.

Vatandaşlar, yangını kontrol altına alan ve kedileri kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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