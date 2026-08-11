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Düğün sonrası kaza: Yeni evli genç hayatını kaybetti

Düğün sonrası kaza: Yeni evli genç hayatını kaybetti
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Şanlıurfa'da Yemek davetine katılmak üzere yola çıkan Halil Aksak, otomobilinin şarampole devrildi. bir hafta önce evlenen Aksak hayatını kaybederken, aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Halil Aksak yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı

Edinilen bilgiye göre kaza, Ceylanpınar-Viranşehir yolunda meydana geldi. Halil Aksak idaresindeki 63 AN 589 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kazada araçta bulunan Halil Aksak, S.N.A., M.N.A., M.A. ve A.A. yaralandı.

 İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılardan Halil Aksak, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenirken, aynı aileden yaralı 4 kişi ise Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Halil Aksak'ın yaklaşık bir hafta önce evlendiği öğrenildi.

 Aksak'ın, akrabaları tarafından verilen yemek davetine katılmak üzere Viranşehir'e giderken kazanın meydana geldiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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