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Şanlıurfa Valiliği'nden F.D. hakkında suç duyurusu

Şanlıurfa Valiliği'nden F.D. hakkında suç duyurusu
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Sosyal medya içerik üreticisi F.D., Şanlıurfa ve Şanlıurfalılara yönelik hakaret içeren videoları nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, TCK 216. madde kapsamında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan işlem yaparken, Valilik de konuya ilişkin açıklama yaptı. F.D.'nin yurt dışında olduğu belirlendi.

SANAL medyada içerik üreticisi F.D. hakkında, Şanlıurfa ve Şanlıurfalılara yönelik hakaret ve aşağılayıcı sözler sarf ettiği gerekçesiyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu'ndan soruşturma başlatıldı.

Sanal medyada bugün yayınlanan videoda F.D. adlı kadın, Şanlıurfa ve Şanlıurfalılara yönelik hakaret ve aşağılayıcı sözler sarf etti. Video tepki çekerken, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından F.D. hakkında TCK'nın 216'ncı maddesi kapsamında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu'ndan soruşturma başlatıldı.

F.D.'nin 16 Haziran 2026'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e gittiği, daha sonra da Kamboçya'ya gittiğinin değerlendirildiği belirtildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Şanlıurfa Valiliği de konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Bir sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımla ilgili olarak; İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen çalışmada, Şanlıurfa'daki toplum ve aile yapısını hedef alan, kamu düzenini olumsuz olarak etkileyen, toplumda kin ve düşmanlık duyguları oluşturmaya yönelik içerikte ifadeler kullanıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu hesap ve içeriğe ilişkin olarak adli işlem başlatılmış olup, yapılan araştırmada paylaşımdaki video içeriğini üreten ve yayınlayan hesap kullanıcısı kişinin kamu görevlisi olmadığı ve ikamet adresinin yurt dışında olduğu belirlenmiştir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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