8 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Büyük sürprizler var
"Türkiye'nin Veri Haritası" çalışmasının Temmuz 2026 raporu Murat Kızılboğa tarafından yayımlandı. Trabzon, Kocaeli, Samsun, Erzurum, Konya, Adana, Antalya ve Şanlıurfa'da seçmenlere "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltilirken, ankette illere göre parti oy oranları ve tahmini milletvekili dağılımları dikkat çekti.
- Temmuz 2026 tarihli 'Türkiye'nin Veri Haritası' anketine göre 8 büyükşehirde AK Parti, Trabzon, Kocaeli, Samsun, Erzurum, Konya ve Şanlıurfa'da birinci parti olurken; Adana ve Antalya'da YENİ Parti birinci sırada yer alıyor.
- Anket sonuçlarına göre Antalya'da YENİ Parti %43,2 oy oranıyla 8 milletvekili, AK Parti ise %28,9 ile 6 milletvekili çıkarabilecek durumda.
- Konya'da AK Parti %42,2 oy oranıyla 7 milletvekili kazanırken, Şanlıurfa'da AK Parti %38,5 ile 7, DEM Parti %30,8 ile 6 milletvekili çıkarabilecek görünüyor.
" Türkiye'nin Veri Haritası" çalışmasının Temmuz 2026 raporu Murat Kızılboğa tarafından paylaşıldı. 8 büyükşehirde seçmenlere "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
İşte il il genel seçim oy tercihleri ve çıkarılacak tahmini milletvekili dağılımları...
1. TRABZON
- AK Parti: %37,4 (3 Milletvekili)
- YENİ Parti: %25,8 (2 Milletvekili)
- YRP: %12,2 (1 Milletvekili)
- MHP: %8,4
- Anahtar Parti: %5,3
- İYİ Parti: %3,7
- ZP: %3,0
2. KOCAELİ
- AK Parti: %34,3 (6 Milletvekili)
- YENİ Parti: %29,9 (5 Milletvekili)
- MHP: %7,8 (1 Milletvekili)
- YRP: %6,9 (1 Milletvekili)
- DEM Parti: %6,2 (1 Milletvekili)
- İYİ Parti: %4,2
- ZP: %4,0
3. SAMSUN
- AK Parti: %35,8 (4 Milletvekili)
- YENİ Parti: %25,9 (3 Milletvekili)
- MHP: %10,8 (1 Milletvekili)
- İYİ Parti: %9,2 (1 Milletvekili)
- YRP: %7,7
- ZP: %5,2
- CHP: %3,2
4. ERZURUM
- AK Parti: %36,9 (2 Milletvekili)
- MHP: %16,2 (1 Milletvekili)
- DEM Parti: %12,8 (1 Milletvekili)
- YRP: %12,4 (1 Milletvekili)
- YENİ Parti: %8,4
- İYİ Parti: %5,2
- ZP: %4,3
5. KONYA
- AK Parti: %42,2 (7 Milletvekili)
- YENİ Parti: %21,6 (4 Milletvekili)
- MHP: %11,9 (2 Milletvekili)
- YRP: %7,3 (1 Milletvekili)
- DEM Parti: %5,8 (1 Milletvekili)
- İYİ Parti: %3,9
- YYP (SP & DEVA): %3,4
6. ADANA
- YENİ Parti: %37,5 (6 Milletvekili)
- AK Parti: %24,2 (4 Milletvekili)
- DEM Parti: %11,6 (2 Milletvekili)
- MHP: %10,8 (2 Milletvekili)
- İYİ Parti: %5,9 (1 Milletvekili)
- CHP: %4,9
- ZP: %2,5
7. ANTALYA
- YENİ Parti: %43,2 (8 Milletvekili)
- AK Parti: %28,9 (6 Milletvekili)
- MHP: %6,9 (1 Milletvekili)
- İYİ Parti: %6,0 (1 Milletvekili)
- DEM Parti: %5,2 (1 Milletvekili)
- TİP: %3,5
- ZP: %3,3
8. ŞANLIURFA
- AK Parti: %38,5 (7 Milletvekili)
- DEM Parti: %30,8 (6 Milletvekili)
- YENİ Parti: %7,6 (1 Milletvekili)
- YRP: %6,9 (1 Milletvekili)
- MHP: %4,8
- CHP: %3,0
- İYİ Parti: %2,8