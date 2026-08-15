Birecik'te Ters Yöne Giren Otobüs Korku Saçtı

Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun Birecik çıkışında ters yönde ilerleyen yolcu otobüsü, sürücülere korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgilere göre, olay, dün akşam saatlerinde Birecik otoban çıkışında meydana geldi. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs, otoyolda henüz belirlenemeyen bir nedenle ters yönde ilerlemeye başladı. Otoyolda ters yönde seyreden otobüsü fark eden sürücüler, muhtemel bir kazanın önüne geçmek için hızlarını düşürerek ve manevra yaparak ilerledi. Karşı yönden gelen araçlarla otobüsün burun buruna geldiği anlar, büyük tehlikeye neden oldu. Tehlikeli anlar, otoyolda seyir halinde bulunan bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde yolcu otobüsünün ters yönde ilerlediği, karşıdan gelen araçların ise otobüsten kaçınmak için tedbir aldığı görüldü. Uzun bir süre devam eden yolculuğun nerede son bulduğu öğrenilemedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı