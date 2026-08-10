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Öcalan'ın ailesiyle çektirdiği fotoğraf paylaşıldı

Öcalan'ın ailesiyle çektirdiği fotoğraf paylaşıldı
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Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın, 10 ay önce İmralı'da ailesiyle yaptığı görüşmede çekilen fotoğrafı paylaşıldı. 31 Ekim 2025 tarihinde çekilen fotoğraf, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan tarafından Instagram'da paylaşıldı.

PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın 31 Ekim 2025 tarihinde İmralı’da ailesiyle yaptığı görüşmede çekilen fotoğraf ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.

DEM PARTİLİ VEKİL PAYLAŞTI

Dem Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile 31 Ekim 2025’te İmralı’da gerçekleştirilen aile görüşmesinde çekilen bir fotoğrafı sosyal medya Instagram hesabından paylaştı.

KIZ KARDEŞİ VE YEĞENLERİ 

İlk kez yayımlanan fotoğrafta Abdullah Öcalan’ın yanı sıra kardeşi Fatma Öcalan ile yeğenleri Ömer Öcalan, Berfin Öcalan ve Ali Öcalan yer alıyor.

Görüşmeye ilişkin fotoğraf, yaklaşık 10 ay sonra ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıRevolver:

Biz aileden değiliz.. bizi ilgilendirmez..

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarıvedat cici:

benim oyum kim asarsa ona

yanıt3
yanıt1
Haber YorumlarıMustafa Usta:

At hırsızları toplantı halinde.

yanıt1
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Haber Yorumlarısehmus nisa:

zaman su gibi akıp geçiyor. Bunlar bugün var yarın yok. Bugüne takılı kalanın yarını olmaz. Bırakalım da geleceğin gençleri barış ve güven içinde yaşasın.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme8
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Haber Yorumlarıvedat cici:

şehitler ?

yanıt3
yanıt0
Haber Yorumlarıonurpolatt63@gmail.com:

haber niteliği ne peki

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Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıömer ellialtı:

ısıtma , alıştırma , iktidara yalakalık

yanıt7
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