Lavabo açıcı bomba gibi patladı: 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da bir zincir markette lavabo giderini açmak için kullanılan kimyasal madde bomba gibi patladı. Olayda 6 kişi yaralandı.

TIKANAN LAVABOYU KİMYASAL SIVIYLA AÇMAK İSTEDİLER

Edinilen bilgiye göre, olay Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. Bir zincir market sorumlusu, tıkanan lavabo giderini açmak için su tesisatçısına haber verdi. Markete gelen 3 tesisatçı, mutfak bölümündeki lavabo giderini açmak için içerisine kimyasal sıvı açıcı döktü.

KAYNAR SU, BOMBA ETKİSİ YARATTI

Üzerine sıcak su dökülen sıvı maddenin bomba gibi patlaması sonucu 3'ü tesisatçı, 3'ü de market çalışanı olmak üzere 6 kişi yaralandı.

6 KİŞİ YARALANDI

Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan 6 kişi, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Polis ve AFAD ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı