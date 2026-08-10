Haberler

Lavabo açıcı bomba gibi patladı: 6 kişi yaralandı

Lavabo açıcı bomba gibi patladı: 6 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa’da bir zincir markette lavabo giderini açmak için kullanılan kimyasal madde bomba gibi patladı. Patlamada 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da bir zincir markette lavabo giderini açmak için kullanılan kimyasal madde bomba gibi patladı. Olayda 6 kişi yaralandı.

TIKANAN LAVABOYU KİMYASAL SIVIYLA AÇMAK İSTEDİLER

Edinilen bilgiye göre, olay Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. Bir zincir market sorumlusu, tıkanan lavabo giderini açmak için su tesisatçısına haber verdi. Markete gelen 3 tesisatçı, mutfak bölümündeki lavabo giderini açmak için içerisine kimyasal sıvı açıcı döktü. 

KAYNAR SU, BOMBA ETKİSİ YARATTI

Üzerine sıcak su dökülen sıvı maddenin bomba gibi patlaması sonucu 3'ü tesisatçı, 3'ü de market çalışanı olmak üzere 6 kişi yaralandı.

6 KİŞİ YARALANDI 

Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan 6 kişi, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Polis ve AFAD ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Terörsüz Türkiye yasası, TBMM Genel Kurulu’nda 467 'evet' oyuyla kabul edildi

Türkiye'nin beklediği çerçeve yasa Meclis'te rekor oyla kabul edildi
İşte TBMM'de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasanın maddeleri

İşte TBMM'de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasanın maddeleri

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncu Duygu Sarışın Cambridge fizik profesörüyle evlilik yolunda

Ünlü oyuncu evlilik yolunda: Damat Cambridge'de fizik profesörü
'Yeter” dedi, kimse dinlemedi! Bahşiş vermek için birbirleriyle yarıştılar

"Yeter” dedi, kimse dinlemedi! Bahşiş vermek için birbirleriyle yarıştılar
Osimhen için gözünü kararttılar! Yeni teklif 150 milyon euro

Ve korkulan oldu! Şimdi ne yapacaklar
Fotoğraf için sahneye çıktı, bir anda dudağına yapıştı

Fotoğraf için sahneye çıktı, bir anda dudağına yapıştı
Vatandaşları bezdiren kötü kokunun kaynağı İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın fabrikası çıktı

Halkı canından bezdiren kokunun kaynağı İYİ Partili vekil çıktı
Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu

Etimesgut'ta çekişmeli seçim! Başkanvekili 4. turda belli oldu
Cihangir Ceyhan 7 yıllık eşini ilk kez paylaştı

Sır gibi saklıyordu! Cihangir Ceyhan’ın gizemli eşi ilk kez görüldü