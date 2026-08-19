Şanlıurfa'yı ayağa kaldıran sözler! O kadın hakkında soruşturma başlatıldı
Sosyal medyada yayımladığı videoda Şanlıurfa ve kent halkı hakkında hakaretler savuran, "Bu şehri komple yakmak istiyorum" ifadelerini kullanan kadın hakkında Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı TCK 216'dan soruşturma başlattı. Öğretmen olduğunu öne süren ve yurt dışında yaşadığı belirlenen şüphelinin ikametinin tespiti için çalışmalar sürüyor.
- Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Şanlıurfa ve halkına hakaret içeren videodaki kadın hakkında TCK 216. maddesi uyarınca 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlattı.
- Kadının, Şanlıurfalı erkekleri ve annelerini hedef alarak 'lanetli şehir', 'köle zihniyeti' gibi ifadeler kullandığı ve 'bu şehri komple yakmak istiyorum' dediği belirlendi.
- Adli makamların ilk incelemelerinde, aşağılayıcı ifadeler kullanan şüpheli kadının yurt dışında yaşadığı tespit edildi ve güncel ikamet adresinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede yayılan bir videoda, kendisinin öğretmen olduğunu iddia eden bir kadının Şanlıurfa ve kent halkı hakkında sarf ettiği ağır sözler kamuoyunda büyük infiale yol açtı. Şehirde cinsiyet ayrımcılığı yapıldığını öne süren kadın, yaptığı açıklamalarla Şanlıurfalılara ve kentin değerlerine hakaretler yağdırdı.
"BU ŞEHRİ KOMPLE YAKMAK İSTİYORUM"
Görüntülerde, özellikle Şanlıurfalı erkekleri ve annelerini hedef alarak "lanetli" ifadesini kullanan kadın "Urfa Peygamberler Şehri değil, lanetli şehir. Köle zihniyeti var. Hepiniz çürümüş zihniyete sahipsiniz, bu şehri komple yakmak istiyorum. Nefret ediyorum. Çocuk, doğa sevgisi nedir bilmezler" şeklindeki sözleriyle tepkilerin hedefi oldu.
HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Görüntülerin yayılması ve tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı vakit kaybetmeksizin adli süreç başlattı. Şüpheli kadın hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216. maddesi uyarınca "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.
YURT DIŞINDA YAŞADIĞI TESPİT EDİLDİ
Adli makamlar ve emniyet güçlerince yapılan ilk incelemelerde, Şanlıurfalılara yönelik aşağılayıcı ifadeler kullanan şüpheli kadının yurt dışında yaşadığı belirlendi. Şahsın güncel ikamet adresinin kesin olarak tespit edilmesine yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğü öğrenildi.