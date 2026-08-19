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Viranşehir'de Kuyuya Düşen Genç İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Viranşehir'de Kuyuya Düşen Genç İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, üzeri tahtalarla kapatılan bir kuyuya düşen yabancı uyruklu genç, itfaiye ekiplerinin merdiven yardımıyla gerçekleştirdiği müdahale sonucu kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen genç, ilk müdahalenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, üzeri tahtalarla kapatılan kuyuya düşen yabancı uyruklu genç, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Tekke Mahallesi Uğurboran Caddesi'nde bulunan müstakil bir evin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre bahçede dolaşan yabancı uyruklu genç, üzeri tahtalarla kapatılmış kuyuya düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, kuyuda bulunan gence merdiven yardımıyla ulaştı.

Ekiplerin çalışması sonucu kuyudan çıkarılan genç, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç, daha sonra Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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