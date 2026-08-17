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Siverek'te yol verme kavgası kanlı bitti: Baba ve kızı yaralandı

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Şanlıurfa Siverek'te yol verme tartışması sonrası otomobile av tüfeğiyle ateş açıldı. Baba Mehmet Ali Sevincek ve 11 yaşındaki kızı İrem Su yaralandı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı, 3 şüpheli aranıyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yol verme nedeniyle çıkan tartışmanın ardından seyir halindeki otomobile av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu baba ve kızı yaralandı.

Mehmet Ali Sevincek (40), 63 ADP 423 plakalı otomobiliyle giderken Yücelen Mahallesi'nde yol verme nedeniyle 63 AGS 295 plakalı araçtakilerle tartıştı. Bir süre sonra söz konusu araçtan Sevincek'in otomobiline av tüfeğiyle ateş edildi.

Açılan ateş sonucu sürücü Mehmet Ali Sevincek ile kızı İrem Su Sevincek (11) yaralandı.

İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüpheli aracı tespit etti.

Araçta bulunan İ.C. gözaltına alınırken, 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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