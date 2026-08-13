Siverek'te Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Ahmet Yalçın (40) idaresindeki 55 HC 225 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun Yuvar Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile Mahmut Köse (30), Sefer Özdoğan (41) ve Gündar Tura (46) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan Tura, burada ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Kaynak: AA