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Balıklıgöl'de Hafta Sonu Yoğunluğu

Balıklıgöl'de Hafta Sonu Yoğunluğu
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Şanlıurfa'da parçalı bulutlu hava ve hafta sonu tatilini fırsat bilen turistler, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde yoğunluk oluşturdu. Ziyaretçiler serin havada gezip hatıra fotoğrafı çektirdi, balıklara yem attı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Şanlıurfa'da parçalı bulutlu havayı ve hafta sonu tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiği kentte, gökyüzünün bulutlarla kaplanması sıcaklığın bir miktar düşmesini sağladı.

Havanın serinlemesini fırsat bilen ziyaretçiler, "dünyanın en büyük doğal akvaryumu" olarak nitelenen ve inanç turizminde önemli bir yere sahip tarihi Balıklıgöl'ü ziyaret etti.

Kente gelen turistlerin en fazla vakit geçirdiği mekanların başında gelen Balıklıgöl'ü gezen ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı çektirip balıklara yem attı.

Kaynak: AA
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