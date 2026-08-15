Şanlıurfa'da Tarlada Erkek Cesedi Bulundu

ŞANLIURFA'da, tarladan gelen kötü kokular üzerine bölgeye giden vatandaşlar, boş arazide erkek cesedi buldu.

Olay, akşam saatlerinde kırsal Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri ekili tarladan gelen kötü kokular üzerine bölgede arama yaptı. Vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde bulunan kişinin 4-5 gün önce yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Ölümün cinayet olup olmadığının belirlenmesi için Eyyübiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olay yerindeki incelemelerin ardından ceset, kimlik ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı