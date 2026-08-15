Şanlıurfa'daki Silahlı Saldırıda 5 Zanlı Tutuklandı

Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobile düzenlenen ve 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Önceki gün merkez Eyyübiye ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şanlıurfa'da 13 Ağustos'ta seyir halindeki otomobile silahla ateş açılması sonucu M.G. olay yerinde hayatını kaybetmiş, 1 kişi yaralanmış, olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA