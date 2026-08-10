Şanlıurfa’dan dünya sahnesine: Vox Humanis, dünya birincisi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği gönüllüler ile Harran Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Vox Humanis, dünyanın dört bir yanından koroların katıldığı organizasyonda önemli bir başarıya imza attı.

40’tan fazla ülkeden 160’ın üzerinde koronun ve 8 bin 500’ü aşkın koristin yer aldığı World Choir Games 2026’da elde edilen dünya birinciliği, Şanlıurfa’nın kültür ve sanat alanındaki potansiyelini uluslararası platformda bir kez daha ortaya koydu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da katıldığı organizasyonda, Şanlıurfa’nın müzik kültürü ve çok sesli müzik alanındaki çalışmaları dünya sahnesine taşındı. Değerlendirmelerin ardından düzenlenen ödül töreninde birincilik ödülünü Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve Koru şefi Fırat Altun birlikte aldılar.

BAŞKAN GÜLPINAR: ŞANLIURFA’NIN SESİ DÜNYADA YANKILANDI

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, elde edilen başarının Şanlıurfa ve Türkiye adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, Vox Humanis Çoksesli Koro Topluluğu’nun başarısında emeği bulunan tüm koristleri kutladı. Başkan Gülpınar, “Bugün gerçekten çok muazzam bir başarıyı hep birlikte kutladık. Şanlıurfa’nın bağrından yetişen Vox Humanis Çoksesli Korosu kendi kategorisinde dünya birincisi oldu. Açıklandığında çok duygulandık ve bizim için çok büyük gurur verici bir olay. Bizler de her zaman Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak grubumuzu destekliyoruz. UNESCO Müzik Şehri ünvanına uygun bir başarı bu. Bizim için mükemmel bir anı oldu. Emeği geçen tüm isimleri tebrik ediyorum. Şanlıurfa’mızın bu tür başarılarla gündeme gelmesi bizleri sevindiriyor. Koristlerimizi, Şefimiz Fırat Altun’u, Harran Üniversitemizi ve Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mustafa Şeker ve tüm ekibini gönülden tebrik ediyoruz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin kültür ve sanat alanındaki zenginliğini ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtacak çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: Haber Platformu