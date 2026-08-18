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Birecik'te Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde 3 Kuzen Öldü

Birecik'te Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde 3 Kuzen Öldü
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada amca çocukları Mehmet Korkmaz (18), Hüseyin Korkmaz (23) ve Yasin Korkmaz (24) hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza, Şanlıurfa-Birecik karayolunun 20'nci kilometresindeki Arat Dağı mevkisinde akşam saatlerinde meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle araçlar şarampole savrulurken, bir otomobil takla attı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak 3 kuzen kurtarılamadı.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada amca çocukları Mehmet Korkmaz (18), Hüseyin Korkmaz (23) ve Yasin Korkmaz (24) hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Birecik karayolunun 20'nci kilometresindeki Arat Dağı mevkisinde meydana geldi. Şanlıurfa ve Gaziantep yönlerinden gelen, sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen iki otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar şarampole savrulurken, otomobillerden biri takla attı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye trafik ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 KUZEN ÖLDÜ, 1 YARALI

Ekiplerin müdahalesiyle araçlardan çıkarılan Mehmet Korkmaz ve Salih Akgöz, ilk müdahalelerinin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Takla atan araçta bulunan Hüseyin Korkmaz ve Yasin Korkmaz ise tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Korkmaz da doktorların tüm müdahalesine kurtarılamadı. Diğer yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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