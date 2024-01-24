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Selahattin Demirtaş Haberleri

Selahattin Demirtaş

Selahattin Demirtaş Biyografisi

Doğum YeriElazığ / Türkiye
Doğum Tarihi10.4.1973

Selahattin Demirtaş Kimdir ?

10 Nisan 1973 tarihinde Elazığ'ın Palu ilçesinde doğdu. Zaza kökenli olup, babasının adı Tahir, annesinin adı Sadiye'dir. 3'ü erkek 7 kardeş olan Demirtaş kardeşlerden sadece Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan DTP’nin eski Genel Başkanı Nurettin Demirtaş Üniversite eğitimini tamamlayamadı. Bir kız kardeşi avukat diğer 3 kız kardeşi üniversite eğitimlerini tamamlayarak öğretmen oldu. Diğer erkek kardeşi olan Süleyman Demirtaş tekstil mühendi
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Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş hayatını kaybetti

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Selahattin Demirtaş - 31.12.2023
Selahattin Demirtaş, babasının cenazesine katılmayacak

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Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş hayatını kaybetti

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