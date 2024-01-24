Selahattin Demirtaş Haberleri
Selahattin Demirtaş Biyografisi
Selahattin Demirtaş Kimdir ?
Rahatsızlanan annesi için Diyarbakır'a götürülen Selahattin Demirtaş'ın ziyaretine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı
Selahattin Demirtaş, annesinin rahatsızlanması üzerine Diyarbakır'a getirildi
Selahattin Demirtaş, annesini rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a getirildi
Selahattin Demirtaş annesi hasta mı? Selahattin Demirtaş annesi Sadiye Demirtaş kimdir?
Rahatsızlanan annesi için Diyarbakır'a götürülen Demirtaş, üst düzey güvenlik önlemleri arasında hastaneden çıkarıldı
Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Başak Demirtaş'ın adaylığı hakkında açıklama yaptı
Başak Demirtaş aday oldu mu? DEM Parti İstanbul adayı Başak Demirtaş olacak mı?
KOBANİ olayları davasında Gültan Kışanak'ın reddi hakim talebi reddedildi
Selahattin Demirtaş'ın babası öldü mü? Selahattin Demirtaş'ın babası ne zaman, neden öldü?
MHP Genel Sekreter Yardımcısı Özarslan'dan Demirtaş'a Özerklik Yanıtı
Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş Diyarbakır'da defnedildi
Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş'ın cenazesi toprağa verildi
Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili cezaevinden mesaj paylaştı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'a başsağlığı diledi
Ahmet Davutoğlu, Selahattin Demirtaş'ın babası için taziye mesajı yayınladı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'ın babasının vefatı için başsağlığı diledi
Selahattin Demirtaş'ın babası öldü mü? Selahattin Demirtaş'ın babası neden öldü, ölüm sebebi ne?
Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Kararının gerekçesini avukatı paylaştı
HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Babası Tahir Demirtaş Vefat Etti
Şehit babası Mehmet Aslan: "Mevla verirken sevindirdi, alırken sevindirdi. Şeref, onur ve gurur duyduk"