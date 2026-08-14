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Siverek'te şarampole devrilen otomobilde yaralı hayatını kaybetti

Siverek'te şarampole devrilen otomobilde yaralı hayatını kaybetti
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 41 yaşındaki Sefer Özdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 41 yaşındaki Sefer Özdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Siverek-Diyarbakır kara yolunun 20'nci kilometresinde, Yuvar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Y. (40) idaresindeki 55 HC 225 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü A.Y. ile araçta bulunan M.K. (30), S.Ö. (41) ve G.T. (46) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Sefer Özdoğan, buradaki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Özdoğan, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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