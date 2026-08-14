Siverek'te Mobilya Yüklü Tır Devrildi: 1 Yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 15. kilometresinde mobilya yüklü bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü hafif yaralanırken, tırda maddi hasar oluştu. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesinin ardından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde mobilya yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hafif yaralandı. Kazada tırda maddi hasar oluştu.
Kaza, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 18 BD 556 plakalı mobilya yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü hafif yaralanırken, tırda maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı