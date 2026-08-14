Haberler

Yavaş Sürüş Nedeniyle Darp: Sürücünün Burnu Kırıldı

Yavaş Sürüş Nedeniyle Darp: Sürücünün Burnu Kırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde otomobilinin önü kesilerek darbedilen sürücü yaralandı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde otomobilinin önü kesilerek darbedilen sürücü yaralandı. Trafikte yavaş ilerlediği için darp edildiği iddia edilen sürücünün burnu kırılırken başına 8 dikiş atıldı.

Olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesi Süleyman Şah Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobiliyle seyir halinde olan Abdullah Karakaş, arkasından gelen otomobildeki kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından durduruldu. Trafikte çocukların yola çıkabileceği gerekçesiyle yavaş ilerlediğini belirten Karakaş, önünü kesen 3 kişinin araçtan inerek kendisini darp ettiğini öne sürdü. Karakaş, saldırı sırasında yaralandı. Burnu kırılan ve başına 8 dikiş atılan Karakaş, tedavisinin ardından kendisini darbeden kişilerden şikayetçi oldu.

"Önümü kestiler, 3 kişi araçtan inip beni darbetti"

Yaşadıklarını anlatan Karakaş, çocukların yola çıkabileceği endişesiyle aracını saatte 50-60 kilometre hızla kullandığını söyledi. Karakaş, "Park kenarındaki yolda çocuklar var diye 50-60 kilometre hızla ilerliyordum. Çocuklar zaman zaman yola koşuyor, ben de ona göre yavaş gidiyordum. Arkamdan dikiz aynasına baktım, arkadan gelen de yoktu. Bir anda ara sokaktan bir otomobil çıktı ve arkama yanaştı. Selektör yaptığı sırada kendimi sağa vermeye çalıştım. Bir anda sağıma geldi ve önümü kestiler. Ani fren yaptım. Daha sonra yanıma gelip hakaretler savurdular. Tam kapıyı kilitleyecekken 3 kişi araçtan inip beni darp etti. Ellerinden kaçıp bir markete sığındım ve o şekilde kurtuldum" ifadelerini kullandı.

"Trafikte yavaş gitti diye bir insanı darbetmek kabul edilemez"

Karakaş'ın yakını Yusuf Kılıç da olaya tepki gösterdi. Kılıç, trafikte yavaş ilerlediği gerekçesiyle bir kişinin 3 kişi tarafından darp edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Böyle bir vahşilik olamaz. Trafikte yavaş gidiyor diye bir insanı araçtan indirip 3 kişinin darp etmesi kabul edilemez. Başına 8 dikiş atılmış, burnu kırılmış ve omzunda da sakatlık oluşmuş. Kimsenin bir insanı bu şekilde mağdur etmeye hakkı yok" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Giresun'da şiddetli yağış! Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu

Günlerdir sel felaketiyle boğuşan ilimizden bir kötü haber daha

Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti

Erhan Çelik'in doktor eşi hayatını kaybetti
Detaylar ortaya çıkıyor! Süleymancıların lideri Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış

Süleymancıların lideri Alihan Kuriş bakın nasıl yakalanmış
Taciz suçlaması ile darbedilen CHP'li vekil Ahmet Baran Yazgan ihraç ediliyor

Taciz iddiası sonrası dövülmüştü! CHP'li vekil aforoz ediliyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıtta ÖTV indirimi sevinci bir gün sürdü! Dev zam pompaya yansıdı

İndirim sevinci bir gün sürdü! Dev zam gece yarısı devreye girdi
Görüntüler doğudaki sınır ilimizden! Doyasıya eğlendiler

Görüntüler doğudaki sınır ilinden! Kimseye aldırış etmeden eğlendiler
Kocasının yaptığı rezilliği ağlayarak anlatıp Sedat Peker'den yardım istedi

Kocasının rezilliğini ağlayarak anlatıp Sedat Peker'den yardım istedi
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor
Yıllar önce öngörmüş! İşte Baba Vanga'nın 'Zor bir hayat geçirecekler' dediği 3 burç

İşte Baba Vanga'nın "Zor bir hayat geçirecekler" dediği 3 burç
Gurbetçilerden Kapıkule'de duygusal veda: Geldiğimizde sevinç, gittiğimizde hüzün

Kapıkule'de yoğunluk! Tatil bitti, gurbetçilerin dönüşü başladı
Fenerbahçe'de Romelu Lukaku sonrası açıklama: Noktayı koyduk

Fenerbahçe'de Romelu Lukaku sonrası açıklama: Noktayı koyduk