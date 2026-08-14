Yavaş Sürüş Nedeniyle Darp: Sürücünün Burnu Kırıldı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde otomobilinin önü kesilerek darbedilen sürücü yaralandı. Trafikte yavaş ilerlediği için darp edildiği iddia edilen sürücünün burnu kırılırken başına 8 dikiş atıldı.

Olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesi Süleyman Şah Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobiliyle seyir halinde olan Abdullah Karakaş, arkasından gelen otomobildeki kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından durduruldu. Trafikte çocukların yola çıkabileceği gerekçesiyle yavaş ilerlediğini belirten Karakaş, önünü kesen 3 kişinin araçtan inerek kendisini darp ettiğini öne sürdü. Karakaş, saldırı sırasında yaralandı. Burnu kırılan ve başına 8 dikiş atılan Karakaş, tedavisinin ardından kendisini darbeden kişilerden şikayetçi oldu.

"Önümü kestiler, 3 kişi araçtan inip beni darbetti"

Yaşadıklarını anlatan Karakaş, çocukların yola çıkabileceği endişesiyle aracını saatte 50-60 kilometre hızla kullandığını söyledi. Karakaş, "Park kenarındaki yolda çocuklar var diye 50-60 kilometre hızla ilerliyordum. Çocuklar zaman zaman yola koşuyor, ben de ona göre yavaş gidiyordum. Arkamdan dikiz aynasına baktım, arkadan gelen de yoktu. Bir anda ara sokaktan bir otomobil çıktı ve arkama yanaştı. Selektör yaptığı sırada kendimi sağa vermeye çalıştım. Bir anda sağıma geldi ve önümü kestiler. Ani fren yaptım. Daha sonra yanıma gelip hakaretler savurdular. Tam kapıyı kilitleyecekken 3 kişi araçtan inip beni darp etti. Ellerinden kaçıp bir markete sığındım ve o şekilde kurtuldum" ifadelerini kullandı.

"Trafikte yavaş gitti diye bir insanı darbetmek kabul edilemez"

Karakaş'ın yakını Yusuf Kılıç da olaya tepki gösterdi. Kılıç, trafikte yavaş ilerlediği gerekçesiyle bir kişinin 3 kişi tarafından darp edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Böyle bir vahşilik olamaz. Trafikte yavaş gidiyor diye bir insanı araçtan indirip 3 kişinin darp etmesi kabul edilemez. Başına 8 dikiş atılmış, burnu kırılmış ve omzunda da sakatlık oluşmuş. Kimsenin bir insanı bu şekilde mağdur etmeye hakkı yok" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı