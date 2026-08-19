Şanlıurfa'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 10 Gözaltı

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 10 organizatör hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organizatör olarak adlandırılan göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı