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Şanlıurfa'da Dehşet: Oğlu Annesini Sopayla Öldüresiye Dövdü

Şanlıurfa'da Dehşet: Oğlu Annesini Sopayla Öldüresiye Dövdü
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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, İsviçre'de eşini boğduktan sonra 15 yıl cezaevinde kalan ve 10 gün önce Türkiye'ye dönen İbrahim Yaprak (53), annesi İslim Yaprak'ı (85) evinin bahçesinde sopa ve yumrukla öldüresiye dövdü. Ağır yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırılırken, oğlu jandarma tarafından gözaltına alınıp tutuklandı. Şiddet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde İslim Yaprak (85), oğlu İbrahim Yaprak (53) tarafından evinin bahçesinde sopayla öldüresiye dövüldü. İsviçre'de eşini boğan ve 15 yıl hapis yattıktan sonra 10 gün önce de Türkiye'ye dönerek annesiyle yaşamaya başlayan şüpheli tutuklandı.

Olay, dün sabah saatlerinde ilçenin Türkmenören Mahallesi'nde meydana geldi. İslim Yaprak, oğlu İbrahim Yaprak tarafından evinin bahçesinde sopa ve yumrukla öldüresiye dövdü. Kanlar içerisinde kalan İslim Yaprak komşuları tarafından Bozova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaşlı kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İsviçre'de eşini boğan ve bu olay nedeniyle yaklaşık 15 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliyesinin ardından 10 gün önce de Türkiye'ye gelip annesiyle yaşamaya başlayan İbrahim Yaprak, jandarma tarafından gözaltına alındı. Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yaprak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞİDDET ANI KAMERADA

Öte yandan İbrahim Yaprak'ın annesini sopa ile dövdüğü anlar cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde İbrahim Yaprak'ın elindeki sopa ile annesine defalarca vurduğu, aldığı darbeler nedeniyle yaşlı kadının bitkin düştüğü görüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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